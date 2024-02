Quando sono arrivati i sanitari il piccolo era in arresto cardiaco

Un bambino di 10 anni è morto nella giornata di ieri, 9 febbraio, in provincia di Lucca in seguito a un arresto cardiaco. Il padre del bimbo, nel primo pomeriggio, ha chiamato i soccorsi chiedendo un intervento urgente. Erano da poco passate le 14.30 e il bambino aveva perso conoscenza. I sanitari hanno soccorso il piccolo che era in arresto cardiaco.

Quando il padre del bambino ha dato l’allarme, il personale del 118 ha fornito lui tutte le necessarie istruzioni per la rianimazione del figlio prima dell’arrivo sul posto dei soccorsi. Sono subito stati inviati i soccorsi e allertato l’elisoccorso. Era già stato attivato anche l’OPA di Massa, che è il centro di riferimento regionale per l’ECMO pediatrico. Inizialmente però non si era reso necessario il trasferimento del bambino all’ospedale di Massa perché il piccolo aveva recuperato le funzioni vitali. Vista la situazione delicata il bimbo era stato trasferito con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. In serata purtroppo è arrivata la notizia che il bambino è deceduto.