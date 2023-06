Tragedia al motoraduno sulla Ss 115: muore centauro marsalese

Fatale è stata una distrazione

TRAPANI – Motoraduno macchiato di sangue quello che si stava svolgendo stamane nel Trapanese. Uno dei partecipanti ha perduto la vita lungo il tragitto per arrivare al punto di ritrovo. Si tratta di Luciano Montalto, un centauro marsalese di 61 anni.

L’incidente tra due moto è avvenuto attorno alle 8,30 sulla Strada Statale 115 in direzione Marinella di Selinunte. Fatale è stata una distrazione.

La vittima alla guida della sua moto Triumph ha tamponato l’altra che lo precedeva e il suo corpo è rimasto incastrato tra le due motociclette. In sella con Luciano anche una ragazza di 23 anni rimasta ferita.

Montalto è giunto in fin di vita all’ospedale di Castelvetrano dove è avvenuto il decesso. Lì è stata ricoverata la donna che non è in gravi condizioni. (notizia in aggiornamento)