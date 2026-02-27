Indagano i carabinieri, identificata la vittima

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Tragedia sul lavoro, un operaio è morto schiacciato all’interno di uno stabilimento. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno constatato il decesso.

Tragedia sul lavoro nel Messinese

Un 60enne ha perso la vita all’interno di uno stabilimento per la lavorazione degli agrumi.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava sbloccando un nastro trasportatore ma è stato trascinato dal macchinario.

L’operaio è rimasto schiacciato, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno eseguito i primi accertamenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.