Tragedia nel Messinese, si immerge in un fiume e muore: aveva 16 anni

Fatale la temperatura gelida. La salma è al Policlinico

1' DI LETTURA

FRANCAVILLA DI SICILIA (MESSINA) – Un sedicenne egiziano, ospitato in centro d’accoglienza per migranti minorenni non accompagnati, è morto ieri mentre faceva il bagno nel fiume Alcantara, in territorio di Francavilla di Sicilia, nel Messinese. Lo scrive il quotidiano ‘La Sicilia’.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso la vita dopo essersi immerso in uno dei laghetti che forma il fiume: fatale potrebbe dunque essere stata la temperatura gelida dell’acqua o i mulinelli che la corrente provoca in quel tratto, che lo hanno portato alla morte per ipotermia o per annegamento. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco. La salma del 16enne è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria.