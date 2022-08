Tragedia nell’Agrigentino, 42enne annega in un lago

I soccorritori sul posto ma il corpo non riemerge

NARO (AGRIGENTO) – Era andato, assieme a familiari ed amici, a fare una grigliata sul lago Gibbesi. Dopo aver pranzato, e dopo essersi intrattenuto in comitiva, ha deciso di fare una nuotata. S’è tuffato nel lago – che si trova in territorio Naro, ma nelle nelle vicinanze di Ravanusa – e dopo circa 60 metri dalla riva, è scomparso. Sono trascorsi più di 40 minuti e le speranze di vederlo riemergere, per i soccorritori, si sono ormai azzerate.

Ha 42 anni il romeno, residente a Campobello di Licata, che viene dato per morto. Ai sommozzatori dei vigili del fuoco il compito di recuperare il corpo: il punto nel quale si troverebbe è stato già individuato. Sul posto, sono presenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, un’autoambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Naro, che è coordinata dal comando compagnia di Licata. Dall’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta s’è levato in volo l’elisoccorso del 118, mentre da Catania – con un elicottero – sono già partiti i sommozzatori dei vigili del fuoco. Un’altra squadra si è mossa, ma via terra, da Palermo