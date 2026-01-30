Tragico incidente sulla statale Palermo-Agrigento: tre morti

Lo scontro tra un'automedica e un camion

PALERMO – Un altro terribile incidente sulla statale Palermo-Agrigento, nel territorio tra Misilmeri e Bolognetta. Nello scontro tra un’automedica e un camion hanno perso la vita tre persone. E’ successo nella zona di Coda di Volpe. Sul posto si trovano il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Traffico rallentato

“E’ stato istituito un momentaneo senso unico alternato regolato da movieri al km 241,380 della strada statale 121 “Catanese” – spiega l’Anas -, si segnala traffico rallentato. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

I rilievi

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Le tre vittime, in base alle prime informazioni, sarebbero il conducente e i passeggeri dell’automedica: due soccorritori e un paziente. In aggiornamento