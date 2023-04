Trantino, Pasqua di “incassi”: all’appello manca solo la Lega

Dopo l'endorsement di Cuffaro, questa mattina arriva anche il sì di "Noi con l'Italia". Nel centrodestra, la palla passa al partito di Salvini.

CATANIA. “Il partito di Noi con l’Italia, in seguito ad una consultazione interna e dopo un’analisi della situazione territoriale fatta insieme al nostro coordinatore provinciale Marco Forzese, ufficializza il proprio sostegno alla candidatura di Enrico Trantino a sindaco di Catania”. Lo dice Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia. “Nei vari incontri con le altre forze del centrodestra abbiamo sempre ribadito l’importanza della massima coesione e della necessità del contributo di tutti per un programma politico in grado di considerare le esigenze del buon governo e di una amministrazione lungimirante e qualificata – aggiunge – Riconosciamo nella persona di Enrico Trantino le capacità politiche e le competenze che servono. Per questo, Noi con l’Italia ne sosterrà la candidatura a sindaco di Catania”.

Trantino “incassa” il secondo sì di giornata

E’ stata una domenica di Pasqua che aveva visto anche un altro endorsement. Poco prima, infatti, era toccato alla Dc, esprimere la propria convinzione. “La Dc ha sempre avuto la convinzione che il valore principale nella coalizione di centrodestra debba essere la sua coesione. Stiamo continuando a lavorare perché questa coesione possa verificarsi in tutti i Comuni in cui si vota. Prendiamo atto dello sforzo fatto da Fratelli d’Italia nel proporre una candidatura che ci mette nelle condizioni di trovare le ragioni dello stare insieme. L’avvocato Enrico Trantino, per le sue qualità umane politiche e professionali, crediamo sia la persona giusta per far vincere la coalizione e per amministrare la città di Catania. La DC lo sosterrà con lealtà e convinzione”. Aveva detto il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.



Dichiarazioni di gradimento che si assommano a quelle dei giorni precedenti da parte di Forza Italia ed Mpa.

E la Lega?

In campo, resta chiaramente la proposta della Lega con la candidatura della parlamentare nazionale Valeria Sudano. Ad oggi, quella dei salviniani finisce col rimanere una proposta autonoma rispetto alla coalizione del centrodestra.