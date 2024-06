Trapani fallisce il match-ball promozione, Bologna riapre la serie

Si va a gara 4 (foto Facebook Fortitudo)

BOLOGNA – Trapani fallisce il primo match-ball promozione. Shark sconfitti a Bologna 64-59 e così la promozione in serie A1 resta ancora sospesa. La serie è ora sul 2-1 per gli uomini di coach Diana, che restano a Bologna per preparare gara 4.

L’avvio nero di Trapani

L’avvio di gara è tragico per Trapani. La bolgia del Paladozza blocca mentalmente gli uomini di coach Diana che chiudono la prima frazione sotto di 14 punti: 25-11. La notizia peggiore, però, è l’infortunio ala caviglia destra per Stefano Gentile. Il ragazzo di Maddaloni proverà e rientrare in campo nel secondo quarto ma alla fine dovrà alzare bandiera bianca.

La seconda frazione sui apre con un 5-0 per gli ospiti ad opera di Rei Pullazi, che prova a scuotere i suoi. L’assenza di Gentile porta a un maggiore utilizzo di Matteo Imbrò, che insacca la tripla della speranza. Sul finale di quarto anche un lampo di JD Notae e così Trapani respira andando all’intervallo lungo a otto lunghezze di distacco: 34-26.

Shark aggrappati al match

Trapani più forte delle difficoltà nel terzo quarto. Diana spedisce Notae in panchina e Marini tiene a galla gli Shark. Sul finale di frazione una tripla di Alibegovic da distanza siderale riaccende la speranza: 48-43 all’alba dell’ultimo quarto.

La battaglia dell’ultimo quarto

Negli ultimi dieci minuti Trapani prova il colpo di reni ma una bomba di Panni a cinque minuti dalla fine la ricaccia a -8, facendo respirare Bologna che nel frattempo soffre la fisicità di Horton sotto canestro. Notae e Imbrò sbagliano la tripla del possibile -2 ma a due minuti e 33 secondi dalla sirena Trapani è ancora lì.

La tripla di Alibegovic viene annullata dal tiro dalla distanza di Panni. Imbrò si accende e mette dentro la bomba del-2 a 50 secondi dalla fine ma gli errori di Notae e la eccessiva frenesia di recuperare giocano un brutto scherzo a Trapani che chiude sotto di cinque e fa festeggiare il PalaDozza.