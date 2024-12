Trapani, arriva l’ufficialità: esonerato Aronica, panchina a Eziolino Capuano

Antonini: "Affidandoci a un maestro della categoria voglio dare una svolta"

Il Trapani calcio, tramite una nota ufficiale, ha reso noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico Salvatore Aronica. Nello stesso comunicato viene poi annunciato che a prendere il posto dell’allenatore palermitano è Ezio Capuano, nuova guida tecnica del club granata che già dalla sera di martedì 10 dicembre era in città per la firma.

“All’allenatore il ringraziamento non solo per l’impegno profuso ma soprattutto per la signorilità dei compartimenti tenuti sin dal primo giorno verso la società. Pertanto, la proprietà si augura di continuare ad avere Sasà nel proprio gruppo per supportarci come ha fatto fin ora sul campo”, si legge nella nota del Trapani.

“Avere Eziolino come mister è, semmai ce ne fosse bisogno per qualche svagato, l’ennesima dimostrazione di quanto io tenga al futuro di questa società – dice il presidente Valerio Antonini -. Affidando la squadra ad un maestro della categoria come lui ho deciso di dare una svolta radicale e provare a riprendere in mano una stagione che ci vede impegnati ancora su tutto, dal campionato alla Coppa Italia. Da oggi siamo più determinati e convinti che mai”.

Antonini, pochi giorni fa, dopo la sconfitta in rimonta nel match casalingo contro il Benevento, aveva parlato di un “arbitro provocatore” in sala stampa. Nella stessa conferenza post partita, poi, il presidente dei granata aveva rassicurato tutti sulla posizione di Aronica: “Comunque l’allenatore è lui, attualmente non c’è discussione”. Oggi, invece, l’ufficialità del cambio allenatore, il secondo in stagione per i siciliani.

Foto in evidenza dal sito ufficiale del Trapani