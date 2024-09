Serie C: il Trapani ha esonerato l’allenatore Alfio Torrisi

La squadra è stata temporaneamente affidata a Salvatore Aronica

TRAPANI – La società del Trapani Calcio ha reso noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfio Torrisi. L’allenatore conclude la sua esperienza in Serie C, girone C, con un pareggio e una sconfitta in campionato.

“All’allenatore, vincitore del campionato dei record in serie D, la società rivolge i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali”, si legge nel sito ufficiale del club siciliano.

La guida della prima squadra già dal pomeriggio di lunedì 2 settembre, in attesa di ulteriori sviluppi, è stata affidata al tecnico della Primavera Salvatore Aronica.

Il messaggio del presidente Antonini

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha voluto lasciare un messaggio per il tecnico appena esonerato: “Caro Alfio, è sempre spiacevole avere l’onere di prendere certe scelte. Ma la funzione di Imprenditore e Presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell’interesse della Società per il fine unico che è la vittoria del campionato”.

“Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene e in bocca a lupo per tutto”, ha concluso Antonini.