Trapani-Catania, no ai biglietti per i residenti nella provincia etnea

La decisione del Prefetto per motivi di sicurezza

CATANIA – Il Prefetto di Trapani Daniela Lupo ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania per l’incontro di calcio Trapani-Catania, valido per il campionato di Serie C – Girone C. La partita è in programma domenica 30 marzo nello stadio provinciale di Erice Casa Santa.

Il provvedimento è stato adottato dopo aver consultato il Questore e a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms). La decisione è motivata dalla storica rivalità esistente tra le tifoserie del Catania e del Palermo e dalle criticità legate alla movimentazione dei tifosi catanesi, che per raggiungere Trapani dovrebbero attraversare il centro abitato di Palermo.

Misure per la sicurezza e l’ordine pubblico

La Prefettura di Trapani ha ritenuto necessario adottare tale misura a tutela dell’ordine pubblico e per garantire la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito dei tifosi. L’obiettivo è prevenire possibili incidenti o turbative che potrebbero derivare dall’incrocio delle tifoserie rivali, soprattutto considerando la necessità per i sostenitori catanesi di attraversare un’area sensibile come il capoluogo palermitano.

La decisione si inserisce nell’ambito delle misure di sicurezza adottate in occasione di incontri calcistici considerati a rischio per la potenziale conflittualità tra le tifoserie. L’ultima volta la partita Catania – Trapani ha visto vincere il Catania per 2 a 1.