Catania, il derby è tuo: 2-1 al Trapani e ritorno alla vittoria

Match rimasto in bilico fino all'ultimo

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Catania-Trapani, il derby, finisce 2-1 per i padroni di casa. Il Catania, dunque, la spunta. I rossazzurri superano il Trapani al termine di un match in bilico sino alla fine che potrebbe rappresentare la svolta rossazzurra in un momento topico della stagione.

Catania-Trapani: il derby

Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco, la squadra di Toscano subisce il pareggio ad inizio ripresa quando Celiento spedisce il pallone in rete sulla corta respinta della retroguardia di casa.

Ma il Catania non ci sta e si riporta in vantaggio qualche minuto più tardi al culmine di una splendida azione avviata da Verna e rifinita dal tocco sopraffino di Stoppa che mette Inglese in condizione di firmare il nuovo vantaggio.

Nel primo tempo le squadre si erano affrontate a viso aperto, con il centrocampo spesso saltato da lanci lunghi. Il Trapani si rende pericoloso con un paio di deviazioni di testa (Udoh e Celiento) neutralizzate da Bethers tornato titolare tra i pali rossazzurri.

Il Catania attacca a sprazzi e non sfrutta alcune favorevoli occasioni per sbloccare il risultato. Stoppa… prima scaglia un preciso diagonale dal limite… deviato con la punta delle dita dal portiere avversario e poi, al culmine di una volata personale, si presenta tutto solo davanti a Seculin ma non riesce a superarlo.

I rossazzurri acquisiscono fiducia ma Raimo spreca ad un passo dalla linea bianca sul cross radente di Jimenez. Il gol è, però, nell’aria e lo realizza capitan Castellini con un preciso pallonetto sull’imbeccata di Raimo successiva ad un rinvio della difesa ospite. Esplode di gioia in “Massimino” … qualche attimo prima del rientro negli spogliatoi per l’intervallo.

A viso aperto

Nella ripresa il Trapani pressa subito il Catania nella sua metà campo e, dopo averlo sfiorato con Fall, agguanta il momentaneo 1-1 con Celiento lesto ad approfittare di un’avventata respinta di Castellini. La reazione rossazzurra è veemente e, sette minuti più tardi, Stoppa rifinisce di suola per Inglese… lesto a firmare il suo sesto gol stagionale.

Si arriva così al 20° quando il Catania potrebbe chiudere definitivamente i conti ma capitan Castellini (sontuoso nel finale in chiave difensiva!) calcia alle stelle il penalty concesso per fallo di Silvestri su Stoppa appena dentro l’area di rigore ospite.

A questo punto Aronica rinforza ulteriormente l’attacco ed è un assalto all’arma bianca dei granata ma la difesa rossazzurra se la cava senza particolari patemi, conducendo in porto un’agognata vittoria… in vista della trasferta ad Avellino della prossima settimana. Catania-Trapani, il derby, si conclude sul 2-1.

Tabellino

CATANIA – TRAPANI 2-1

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Bethers, Castellini (k), Di Gennaro, Gega (dal 17°s.t. Gugliemotti), Raimo, Verna, Jimenez (dal 35°s.t. Quaini), Anastasio, Stoppa (dal 23°s.t. Carpani), Inglese, Montalto (dal 17°s.t. D’Andrea).

A disposizione: Adamonis, Allegra, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

TRAPANI (4-4-2) – Seculin, Benedetti (dal 21°s.t. Martina), Celiento, Silvestri, Sabatino (k) (dal 32°s.t. Crimi), Bifulco (dal 21°s.t. Kanoute), Karic, Carriero, Spini (dal 1°s.t. Ciotti), Udoh (dal 1°s.t. Fall), Lescano.

A disposizione: Ujkaj, Gelli, Malomo, Carraro, Marino.

Allenatore: Sasà Aronica.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1.

Assistenti: Michele Piatti (Como) e Michele Decorato (Cosenza).

Quarto ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta).

Reti: 44°p.t. Castellini (CT); 5°s.t. Celiento (TP); 12°s.t. Inglese (CT).

note: prima dell’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime della strada.

Indisponibili: Celli, Ierardi,Sturaro, Di Tacchio, Lunetta, Luperini (CT).

Ammoniti:Udoh (TP); Silvestri (TP);Lescano (TP); Celiento (TP);

Spettatori: 17.208

Cronaca

Primo Tempo

3° sugli sviluppi di un corner…Verna calcia alto;

5° Bethers para in tuffo il colpo di testa di Udoh;

6° Bethers blocca a terra la conclusione dalla distanza di Carriero;

8° sul cross tagliato di Jimenez…Inglese liscia e Montalto devia alto;

13° palla-gol per il Catania: Seculin devia il diagonale di Stoppa con la punta delle dita!

14° sul cross di Verna… colpo di testa di Gega: centrale;

15° girata ravvicinata di Inglese: angolo;

17° Bifulco atterrato da Gega poco prima del limite dell’area: punizione per il Trapani: sul successivo cross ei Benedetti… colpo di testa centrale di Celiento. Blocca Bethers;

32° Catania vicinissimo al vantaggio: Stoppa fila via dopo aver saltato due avversari sulla fascia sinistra, si presenta in perfetta solitudine davanti a Seculin che riesce a deviare. Poi… Inglese finisce in fuorigioco e la sua girata in rete è inutile!

41° clamorosa occasione fallita da Raimo a due passi dalla porta trapanese dopo un cross di Jimenez servito da Stoppa!

44° Catania in vantaggio: sulla respinta della retroguardia ospite… Raimo lancia Castelllini sulla destra ed il capitano lascia partite un pallonetto che si spegne nell’angolino opposto della porta difesa da Seculin: 1-0 !

45° concesso 1 minuti di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo Tempo

1° nel Trapani, Fall e Ciotti subentrano a Udoh e Spini;

1° contropiede del Catania con il cross di Castellini e Montalto che spreca, ancora una volta. Mandando alto di testa;

2° occasione per il Trapani: Carriero calcia in perfetta solitudine da centro area, Verna attutisce e Fall tira a botta sicura ma Bethers si oppone!

5° pareggio del Trapani: azione insistita degli ospiti, conclusione dalla destra respinta, in qualche modo, da Castellini ma Celiento è in agguato e spedisce in gol: 1-1 !

12° il Catania torna in vantaggio: Verna smista per Stoppa che, con un tocco felpato, fa scivolare il pallone per Inglese lesto a siglare il 2-1 !

20° Stoppa, servito da D’Andrea, viene atterrato appena dentro l’area trapanese: rigore! Dal dischetto… Castellini tira alle stelle!

21° nel Trapani, Benedetti e Bifulco lasciano il posto a Martina e Kanoute;

23° nel Catania, Carpani rileva Stoppa;

30° Carpani tira altissimo;

32° nel Trapani, Sabatino lascia il posto a Crimi;

35° nel Catania, Quaini sostituisce Jimenez;

36° palla vagante in area etnea e girata di Kanoute deviata in corner da Raimo;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° vince… soffrendo il Catania!

Catania che mancava l’appuntamento con la vittoria da cinque giornate.

