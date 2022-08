Trapani, dal Picerno arriva il portiere Elia Summa

L'estremo difensore classe 2003 va a rafforzare la rosa del club granata in vista del prossimo campionato di Serie D

1' DI LETTURA

TRAPANI – Continua la costruzione della rosa del Trapani in vista del prossimo campionato di Serie D. La compagine granata ha annunciato l’arrivo, in prestito dal Picerno, del giovane portiere Elia Summa.

Classe 2003, Summa ha iniziato la propria carriera nelle giovanili della Virtus Avigliano. Il passaggio al Picerno nella stagione 2019/2020 dove milita nella formazione Under 17: debutta in Serie D nell’anno successivo. Lo scorso anno ha esordito tra i professionisti in Serie C in Picerno-Andria. Summa vanta convocazioni con la rappresentativa nazionale Under 16 della LND, oltre che con la rappresentativa nazionale Serie C.



Ecco le sue prime dichiarazioni da neo giocatore granata: “Sono molto contento di essere qui a Trapani per la storia e il blasone della piazza. I miei nuovi compagni mi hanno accolto alla grande e sono felice della scelta fatta. Suderò la maglia”.