Arrestato dopo un breve inseguimento

TRAPANI – Un trentenne trapanese, sottoposto ad arresti domiciliari, è stato sorpreso in giro per la città a bordo di un monopattino, per questo è stato tratto in arresto.

L’uomo, dopo aver notato la presenza della polizia, ha tentato la fuga ma è stato fermato e arrestato dopo un breve inseguimento.

Per lui l’accusa è di evasone dagli arresti domiciliari.