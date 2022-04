Incendio doloso

TRAPANI – E’ di natura dolosa il rogo che nella serata di ieri ha causato ingenti danni al noto panificio Lantillo a Trapani, nella centralissima via Spalti, nei pressi della villa comunale. A dare l’allarme attorno alle 21.30 è stato un turista che passava nei pressi ed ha notato le fiamme che uscivano dalla saracinesca. Lo stesso si è premurato anche a suonare ai campanelli dei residenti nel palazzo dove a piano terra si trova il locale commerciale.

Le fiamme per fortuna sono rimaste basse, anche per il pronto intervento dei vigili del fuoco, e quindi non si sono propagate verso gli appartamenti ed i vicini locali. La polizia scientifica, a seguito del sopralluogo, ha accertato che l’ingresso del panificio è risultato forzato e il locale sarebbe stato cosparso di benzina. Il rogo sembra essere conseguenza di uno scenario di natura estorsiva.

Ad indagare è la squadra mobile che in queste ore sta acquisendo le immagini catturate da alcune videocamere di sorveglianza. Il titolare del panificio è molto conosciuto in città anche per essere stato presidente dell’Unione delle Maestranze: per diversi anni è stato a capo della famosa processione dei Misteri del Venerdì Santo.