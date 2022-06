Trapani, Marco La Rosa è il nuovo presidente del club

Quote di maggioranza in mano all'imprenditore di apparecchiature elettromedicali

TRAPANI – Presso lo studio del notaio Andrea Grasso di Catania, presenti gli avvocati Alessandro Lizzio e Francesco Fabiano, nel pomeriggio di pochi giorni fa è stato formalizzato il nuovo assetto della Società FC Trapani 1905 con il passaggio del 70 per cento delle quote sociali a Marco La Rosa, di Giarre, imprenditore nel settore delle apparecchiature elettromedicali, che ha assunto la carica di presidente della Società granata. Vice presidente è Michele Mazzara, che ha mantenuto il restante 30 per cento.

Con la formalizzazione del passaggio di quote si pone il primo tassello di un nuovo capitolo della storia granata. Nei prossimi giorni sarà definito l’organigramma societario. Programmi ed obiettivi saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà a Trapani.

LE DICHIARAZIONI

“E’ con orgoglio che mi accingo ad iniziare questo nuovo progetto sportivo, consapevole della responsabilità di una storia centenaria, fatta di tanti significativi traguardi – ha detto il neo presidente La Rosa -. Il nostro obiettivo principale è quello di riportare a Trapani l’entusiasmo e soprattutto quella passione, che sappiamo non essersi mai sopita, ma che ha bisogno, oggi più che mai, di essere riaccesa. La gioia di vedere persone di qualsiasi età allo Stadio per sostenere la propria squadra è ciò che maggiormente auspichiamo. Trapani è una piazza importante e so bene che chi è legato ai colori granata spera al più presto di potere ritornare a provare le emozioni di qualche anno fa nei campionati professionistici. Sono e siamo pronti a questa nuova sfida, che passerà inevitabilmente dalla capacità di costruire passo dopo passo un percorso che, ci auguriamo, possa rendere Trapani ed i trapanesi orgogliosi della loro squadra e della loro Società. Programmare, mantenendo i piedi ben saldi per terra, è e sarà il nostro credo”.

“Dopo avere ridato a Trapani la sua squadra ed i suoi colori è il momento di dare continuità, con un ingresso societario importante, affinché non si disperda un patrimonio importantissimo per il territorio – ha detto Michele Mazzara -. Se dal punto di vista sportivo la stagione appena conclusa ha deluso le aspettative di molti, dal punto di vista societario è stata di fondamentale importanza perché ha posto le basi per un futuro che si prospetta sereno. Era questo l’obiettivo che ci eravamo prefissati sin dall’estate scorsa. Una società forte e solida è elemento imprescindibile per un progetto sportivo e, aggiungo, sociale, che possa durare nel tempo e possa consentire di raggiungere traguardi importanti”.