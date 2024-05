Le opere e il Costanzo Show: è morto Carmelo, il pittore ‘a piedi scalzi’

La vita di un arista eccentrico

TRAPANI- Morto a 82 anni il pittore trapanese Carmelo Morreale. Artista stravagante, a Trapani era molto noto per il suo essere estroverso: era solito camminare per le strade del centro storico a piedi scalzi e a torso nudo. Negli ultimi anni è stato ospite di residenze per anziani a Buseto Palizzolo e Salemi.

È deceduto nell’ospedale di Castelvetrano. A volte barattava una tempera o un olio per un pacchetto di sigarette o un mezzo litro di vino. Negli anni Novanta, fu ospite del Maurizio Costanzo show.