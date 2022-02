Trapani, risse e feste abusive: scattano sette denunce

Esplode la violenza con mazze e bastoni

I carabinieri hanno denunciato ad Alcamo, nel Trapanese, 5 persone accusate di aver causato una rissa armati di mazze e altri arnesi tra i quali persino un fucile per la pesca subacquea. E’ giunta al 112 una chiamata di un 28enne il quale dichiarava di essersi armato di fucile da pesca sub e di trovarsi nel mezzo di una rissa. All’arrivo dei militari vi erano 5 persone di età compresa tra i 23 e i 45 anni armate di mazze e bastoni prontamente fermati, con non poche difficolta vista la resistenza opposta.

Il party abusivo

Sono stati tutti denunciati mentre sono in corso gli accertamenti per comprendere le cause che hanno scatenato la violenta rissa. A Trapani invece 2 persone di 42 e 43 anni sono state denunciate per aver organizzato una festa abusiva all’interno di un’azienda agricola in disuso. Sono stati denunciati per invasione di terreni e/o edifici e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in concorso. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.