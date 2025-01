Trapani servizi, si cercano soluzioni per il conferimento rifiuti

Giulio Vulpitta: "Siamo fiduciosi"

TRAPANI – Si stanno cercando soluzioni rapide per il conferimento dei rifiuti indifferenziati di 24 comuni della provincia di Trapani.

Ieri l’attività dell’impianto della Trapani Servizi è stata sospesa in attesa che il sovvallo ottenga l’omologazione dal laboratorio incaricato dalla discarica di Gela di eseguire i controlli.

“Siamo fiduciosi sull’esito positivo in tempi ragionevoli e intanto aspettiamo l’autorizzazione della Regione per trasferire l’eccedenza dei rifiuti anche in altri impianti fai cercano soluzioni per i rifiuti fuori regione – ha detto l’avvocato Giulio Vulpitta, presidente della Trapani Servizi – Abbiamo invitato anche la Srr a trovare soluzioni alternative per garantire il proseguimento del servizio, auspicando che si possano trovare risposte tempestive.”