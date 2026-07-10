 Trapani, tentano di introdurre cellulari e droga in carcere: denunciati
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Trapani, tentano di introdurre cellulari e droga nel carcere Cerulli: due denunciati

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Blitz della Polizia penitenziaria, la Uil: "Operazione condotta nonostante la carenza di organico"
istituti di pena
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TRAPANIHanno tentato di introdurre dall’esterno del carcere “Pietro Cerulli” di Trapani alcuni involucri contenenti telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, ma il tentativo è stato bloccato dagli agenti della Polizia penitenziaria.

Due uomini sono stati identificati e denunciati a piede libero su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione è scattata dopo l’allarme lanciato dagli operatori della struttura: due pattuglie della Polizia penitenziaria impegnate nei servizi esterni hanno raggiunto e inseguito i sospetti, che avrebbero tentato di nascondersi all’interno di alcune abitazioni nelle vicinanze del carcere.

Dopo le procedure di identificazione, per i due è scattata la denuncia. A rendere nota l’operazione è stata la Uil Fp Polizia penitenziaria Sicilia.

“Un plauso al personale del Cerulli – ha dichiarato il responsabile regionale Gioacchino Veneziano – che, nonostante la grave carenza di organico, continua a contrastare con professionalità il traffico di oggetti non consentiti destinati ai detenuti”.

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