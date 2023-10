Trapani, trovato in possesso di crack, eroina e hashish: arrestato

Protagonista un uomo di 35 anni

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato, per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione, un 35enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati.

L’arresto

L’uomo a seguito di un controllo sarebbe stato sorpreso a detenere diverse dosi di crack, eroina e hashish, un documento di identità oggetto di furto e oltre seimila euro in contanti, ritenuti probabili provento dell’attività di spaccio. A seguito della convalida dell’arresto, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 35enne.