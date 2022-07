Trapani, ufficiale l’arrivo del centrocampista Pietro Santapaola

Nuovo innesto per la società granata che si aggiudica le prestazioni del giovane messinese classe 2003

TRAPANI – Pietro Santapaola è un giocatore del Trapani. La società granata, attraverso un comunicato, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe 2003 dopo l’ultima esperienza al San Luca in Serie D.

Di seguito l’annuncio ufficiale del Trapani:

“La Società FC Trapani comunica l’acquisto del centrocampista Pietro Santapaola. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, a soli 15 anni debutta in Serie D con l’FC Messina nel 2019. Licata, Primavera del Cosenza, Acireale, Gavorrano e San Luca le altre squadre dove ha militato. Classe 2003, 19 anni il prossimo 5 Novembre, Santapaola è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo: «Il mio ruolo è trequartista ma, a seconda delle necessità del mister, posso giocare come mezz’ala o mediano», dichiara.



«Arrivare a Trapani per me è una grande soddisfazione per il blasone della piazza e il calore che riescono a trasmettere i tifosi. L’ambiente permette di fare calcio; mi trovo in una società che punta a far bene. Sono alla ricerca di un riscatto. Riparto da Trapani e farlo da qui rappresenta un rilancio per uno come me che punta a diventare un calciatore professionista. Mi metto a disposizione del mister e della squadra; cercheremo di fare il possibile per portare in alto il Trapani»”.