Batte bandiera francese ed è stato scortato fino al porto di Favignana

TRAPANI – Un’imbarcazione a vela di 15 metri con a bordo tre persone di nazionalità straniera è stata soccorsa dalla guardia costiera di Trapani. I soccorsi sono avvenuti a circa 9 miglia a sud ovest dell’Isola di Marettimo.

L’operazione è scattata quando il comandante dell’unità a vela ha chiesto assistenza a causa del blocco della randa e delle condizioni meteo marine in netto peggioramento.

L’intervento della motovedetta

E’ stata inviata una motovedetta che ha raggiunto l’imbarcazione battente bandiera francese e ha scortato il natante fino al porto di Favignana.

Nonostante la paura per essere rimasti in balia del mare mosso e del forte vento i velisti non hanno avuto bisogno di cure mediche.

