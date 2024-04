Trapani, Venuti e Villabuona: quello di Safina non è un evento del Pd

La nota del segretario e della presidente dell'Assemblea provinciale Dem

TRAPANI – “Rimaniamo perplessi per la presentazione dell’area politica dell’onorevole Safina, mascherata da evento di partito. È legittimo costruire un’area politica, e magari provare anche a riportare in auge ‘il partito dell’onorevole’, ciò che è imbarazzante è farlo non dichiarandolo e tappezzando le città di manifesti che inducono a pensare che sia un’iniziativa del Pd”.

Lo dicono il segretario provinciale del Pd di Trapani, Domenico Venuti, e la presidente dell’Assemblea provinciale dem Valentina Villabuona, in merito all’evento previsto per sabato 27 maggio in un hotel del capoluogo provinciale.

“In questi anni abbiamo costruito con impegno e sacrificio un partito ‘tra la gente’ – aggiungono -. In questo modo il Pd è cresciuto ed è diventato il primo partito in provincia di Trapani, con l’elezione dello stesso Safina grazie al contributo di tutti”.

Villabuona e Venuti poi proseguono: “Il partito ‘tra la gente’, però, non significa crescere grazie a operazioni politiche frutto di trasformismo. Al ‘partito dell’onorevole’ noi contrapporremo sempre quello degli iscritti – sottolineano -, ecco perché siamo costretti a prendere pubblicamente le distanze da un’iniziativa di parte che utilizza arbitrariamente il simbolo del Pd ed alla quale, insieme con la segreteria provinciale, non parteciperemo”.

Secondo Venuti e Villabuona si tratta di “un tentativo maldestro di delegittimare gli organismi di partito regolarmente eletti, come purtroppo – evidenziano – è avvenuto ciclicamente dall’elezione di Safina, che evidentemente non ha ben compreso la differenza tra le elezioni regionali e congresso”.

Il segretario provinciale e la presidente dell’Assemblea del Pd poi aggiungono: “Il contributo di Safina sarà sempre ben accetto, quando deciderà di confrontarsi negli organismi e nel rispetto dei ruoli mettendo a disposizione il suo ruolo di parlamentare”.

E ancora: “Avremmo gradito il contributo dell’onorevole Safina anche in un momento così complesso per mantenere aperta la sede provinciale del Pd che, invece, chiuderà il 30 aprile per sua esclusiva responsabilità. Safina, infatti, – ricordano Venuti e Villabuona – ha scelto di ritirare un impegno preso davanti alla Direzione provinciale non avendo trovato un segretario, una presidente e una segreteria al suo servizio ma sempre disponibili ad un confronto democratico e a tendere la mano, come dimostrato con la proposta di allargamento della segreteria provinciale e con il congresso unitario del Circolo di Trapani”.

Venuti e Villabuona poi concludono: “Auguriamo buon lavoro a Safina per il suo nuovo progetto politico, diffidandolo però dall’utilizzo del simbolo del Pd che è nella disponibilità esclusiva del segretario provinciale e dei segretari di circolo democraticamente eletti”.