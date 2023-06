Trasporti, Aricò incontra l’amministratore della società Interporti

"Sinergia per potenziare un settore strategico per le aziende"

Un’azione sinergica per raggiungere un obiettivo condiviso: il potenziamento degli interporti siciliani. È il tema affrontato durante un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, e il neo amministratore della società Interporti Sicilia, Brigida Alaimo.

“Riteniamo gli Interporti opere strategiche a servizio delle aziende siciliane – afferma Aricò – Tra gli obiettivi, oltre al completamento della struttura di Catania, c’è quello di avviare i lavori della costruzione dell’interporto di Termini Imerese, per creare un importante sistema intermodale di trasporto commerciale e cargo che possa rendere competitive le nostre aziende nella movimentazione delle merci da e per la Sicilia, conseguendo nel contempo lo sviluppo e il rilancio delle attività economiche dell’isola. Lavoreremo in sinergia e con comunioni di intenti per potenziare ulteriormente un settore nevralgico per il tessuto economico siciliano”.

“Ringrazio l’assessore Aricò per avermi accolto, in un clima di cordialità ed estrema collaborazione – afferma Brigida Alaimo- Ci muovono sicuramente obiettivi comuni e per questo mi sono detta subito pronta a fare la mia parte. Vogliamo entrambi che la Sicilia riparta dagli interporti e dalle possibilità di sviluppo economico derivanti da essi. Noi siamo pronti”.