Trasporti per Ustica, sospeso il servizio gratuito per i pendolari

La denuncia della preside della scuola Saveria Profeta dell'isola

PALERMO – Sospeso da ieri il servizio gratuito di trasporto per i lavoratori delle piccole isole assicurato dalla Liberty Lines. Lo denunzia Bianca Guzzetta, preside reggente della scuola ICS Saveria Profeta di Ustica.

“Abbiamo saputo che, su disposizioni della Regione, l’agevolazione ‘Lavoratori free’ è stata sospesa e verranno annullate le prenotazioni già effettuate – afferma la preside -. Siamo preoccupati per i nostri studenti e le nostre studentesse perchè non sarà più possibile garantire continuità delle attività didattiche e per le famiglie alle quali non potrà essere più garantita la qualità del servizio”.

Secondo la preside “questa decisione della Regione comporta il pagamento giornaliero del costo di 70 euro del biglietto (andata e ritorno) per i lavoratori e determinerà l’impossibilità di trattenere nella scuola dell’isola il personale scolastico che abbia maturato il massimo del punteggio per servizio continuativo e l’impossibilità di trovare supplenti disponibili a svolgere poche ore di in classe o negli uffici di segreteria”. La preside auspica che presto il servizio gratuito venga ripristinato.