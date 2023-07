Travolti da un furgone nella notte: morto un 15enne, grave una coetanea

L'incidente a Garbagnate Milanese. Arrestato un romeno per omicidio stradale

MILANO – Tragedia a Garbagnate, in provincia di Milano. Travolti da un furgone due ragazzini di 15 anni che erano in bici. Si tratta di un ragazzo e una coetanea che nel momento in cui sono stati investiti stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il giovane è morto, la sua amica è in gravi condizioni ricoverata in ospedale.

Alla guida del furgone c’era un 32enne di origini romene che si è fermato per prestare soccorso ai due ragazzi ma è risultato positivo all’alcol test e non aveva patente di guida. L’uomo è stato arrestato e adesso dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale.

L’incidente si è verificato intorno alle 22.30, in via Kennedy, a Garbagnate Milanese. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, ed è deceduto poco dopo. La giovane, in elicottero, all’ospedale Niguarda di Milano e adesso si trova in coma.

L’uomo alla guida del furgone è stato portato dai carabinieri di Rho nel carcere milanese di San Vittore. Sul corpo del giovane ucciso è stata disposta l’autopsia.