Tre quartieri, tre proiezioni: dal 5 al 7 agosto “Schermi cinema multipiazza” a Palermo

Le proiezioni, sotto le stelle, saranno gratuite

PALERMO – Tre quartieri, tre proiezioni sotto le stelle e tre protagonisti del cinema italiano. Dal 5 al 7 agosto Schermi Cinema Multipiazza approda a Palermo con tre appuntamenti gratuiti che porteranno il grande schermo alla Zisa, allo Zen 2 e al Cep, trasformando piazze e spazi pubblici in arene cinematografiche a cielo aperto e offrendo al pubblico l’occasione di incontrare interpreti del panorama cinematografico nazionale.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna, in collaborazione con Gianmarco Saurino, e la direzione organizzativa di Debora Leonardi e Pietro Loscavo, è giunta alla sua sesta edizione. Dal 2018 Schermi porta il cinema nei quartieri e nelle periferie d’Italia, promuovendo la cultura come occasione di incontro, partecipazione e condivisione attraverso proiezioni gratuite accompagnate dalla presenza di attori, attrici e professionisti del cinema.

La tappa palermitana conclude il percorso siciliano della rassegna, che quest’anno attraversa anche Nicosia, Linguaglossa e Sperlinga, confermando la volontà di costruire una rete culturale diffusa capace di raggiungere territori nei quali l’offerta cinematografica è meno accessibile.

Le proiezioni

Il primo appuntamento è in programma martedì 5 agosto, alle ore 20.30, ai Cantieri Culturali alla Zisa – Spazio Open, dove Filippo Luna presenterà la proiezione de La febbre del sabato sera di John Badham.

Mercoledì 6 agosto, sempre alle 20.30, la rassegna si sposterà nel Giardino di via Primo Carnera, allo Zen 2, dove Irene Maiorino, protagonista della serie L’amica geniale, presenterà Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann. L’incontro sarà introdotto da Filippo Luna.

La manifestazione si concluderà giovedì 7 agosto, alle 20.30, al Campo sportivo della Chiesa San Giovanni Apostolo, nel quartiere Cep, dove Vittorio Magazzùpresenterà Cambia la tua vita con un click di Frank Coraci. Anche quest’ultimo appuntamento sarà introdotto da Filippo Luna.

Nei tre quartieri in cui si svolgerà l’evento, sono stati realizzati tre laboratori intensivi di cinema documentario ad accesso gratuito, rivolti a gruppi di adolescenti, in collaborazione con alcune realtà associative del territorio: Associazione San Giovanni Apostolo; Centro Tau; Laboratorio Zen Insieme.

Obiettivo comune ai tre percorsi è stata la realizzazione, da parte dei ragazzi, di un cortometraggio documentario capace di raccontare il proprio quartiere e il proprio territorio attraverso il loro sguardo. I cortometraggi realizzati saranno proiettati sul grande schermo nei rispettivi quartieri, in apertura ai lungometraggi in programma nelle serate di Schermi – Cinema Multipiazza.

“Il calore e l’attenzione che circondano Schermi, anno dopo anno, ci riempiono d’orgoglio – dichiarano i direttori artistici Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino –. Questa rassegna nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta”.

“Il cinema su quattro ruote è cresciuto, è diventato grande – aggiungono i direttori organizzativi Debora Leonardi e Pietro Loscavo – e l’abbraccio delle persone in ogni tappa ci spinge a viaggiare ancora più lontano, fieri di offrire un’esperienza culturale inclusiva e di altissimo livello”

Giunta alla sua sesta edizione, Schermi Cinema Multipiazza attraversa quest’anno sette regioni italiane – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana e Sardegna – portando il cinema nei luoghi della quotidianità grazie al suo Cine-furgone, simbolo di una rassegna che trasforma piazze, cortili e spazi pubblici in sale cinematografiche all’aperto. L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno di Fondazione Oltre, impegnata nella promozione di percorsi educativi rivolti a giovani, famiglie e comunità, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di inclusione, crescita e partecipazione.