Da chiarire la dinamica, ma una moto potrebbe aver imboccato una strada in senso vietato

NAPOLI – Scontro tra tre scooter a Napoli, in via Marina, intorno alle 3.30 di oggi, domenica 12 maggio. Nell’impatto, due ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

I giovani, soccorsi dal 118, sono stati portati in ospedale in codice rosso. Uno dei giovani è ricoverato all’ospedale del Mare, in prognosi riservata. Ferito anche un passeggero che era a bordo ed è stato portato all’ospedale Cardarelli. Mentre il conducente di un terzo mezzo è rimasto illeso.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 20enne in sella al proprio scooter, una Honda Sh 125, con a bordo un 21enne, stesse percorrendo via Marina in direzione di piazza Municipio, improvvisamente sarebbe sbucato da via Duomo un altro scooter, Honda Sh 125, guidato da un rider 26enne, che imboccata la via Marina nel senso vietato, si sarebbe scontrato frontalmente con l’altro veicolo.

L’urto avrebbe fatto scivolare lo scooter guidato dal 20enne e avrebbe urtato una terza moto, Honda NX 500, guidata da un altro 20enne, ferma al semaforo. Quest’ultimo è riuscito a restare in sella al proprio veicolo, rimanendo incolume e la moto non avrebbe riportato danni.

Il 20enne alla guida dell’Honda sh 125 è stato prima trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata. Il passeggero 21enne è stato portato al Cardarelli in codice giallo. Il rider 26enne è stato portato in ospedale in codice rosso.

