Palermo, travolta e uccisa a 32 anni da un’auto: si costituisce l’investitore

L'investitore è un 46enne denunciato per omicidio stradale

PALERMO – Travolta e uccisa a 32 anni da un’auto pirata in corso Tukory, a Palermo. L’incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato e domenica.

La donna, di origini polacche, secondo una prima ricostruzione sarebbe stata falciata mentre attraversava la strada. Chi l’ha investita non si è fermato a prestare soccorso. La vittima si chiamava Patrycja Bartosik Weder. Era insieme al marito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di portarla in ospedale ma era già morta.

In mattinata la polizia aveva trovato l’auto, una Smart, che aveva investito la donna ma non aveva ancora rintracciato l’investitore che si è costituito alle prime luci del mattino al comando della polizia municipale di via Ugo la Malfa.

Si tratta di un 46enne, residente con la compagna in corso Tukory, che alle due di notte stava rientrando a casa. Nel corso del controllo all’alcoltest all’alba aveva un valore di 0,52% leggermente superiore ai limiti previsti dalla legge.

“E’ presumibile pensare che la scorsa notte attorno alle 2 fosse più alto. Sarà tutto relazionato alla Pg”. L’uomo, denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, vive con la compagna proprio in corso Tukory, dove è avvenuto l’incidente, e stava tornando a casa.