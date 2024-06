Trecastagni, torna il “Salotto dell’Etna”: tra arte, letteratura e artigianato

Le date: il 29 e il 30 giugno e il 6 e 7 luglio

TRECASTAGNI (CATANIA) – Il 29 e il 30 giugno e il 6 e 7 luglio torna a Trecastagni, lungo Corso Vittorio Emanuele, “Il Salotto dell’Etna”, evento molto atteso che mette in risalto il meglio del territorio alla scoperta delle eccellenze locali.

Trecastagni è un territorio dove gusto, arte e cultura trovano una casa ideale e naturale e proprio per questo l’amministrazione comunale, in collaborazione con il comitato spontaneo del centro storico “Il Salotto dell’Etna” e in sinergia con imprenditori, commercianti e rappresentanti della società civile, da anni porta avanti questa manifestazione molto apprezzata e partecipata. Tra i protagonisti di questa edizione, inoltre, i vini delle cantine del versante est dell’Etna tra masterclass e banchi d’assaggi.

Un evento arricchito da esposizioni di artigianato e antiquariato, da appuntamenti di letteratura e arte e spettacoli musicali.

La manifestazione inizierà sabato 29 giugno alle 19:30 con l’apertura degli stands. Tra le rassegne che si svolgeranno in questa edizione “Scintille Letterarie” con la presentazione il 29 giugno del libro “Mogli, Amanti e Muse” di Rosario Cosenza. Il 30 giugnoverrà presentato il libro “La dolceria siciliana” di Annamaria Zizza, mentre il 6 luglio sarà la volta della presentazione del libro “Virdimura” di Simona Lo Iacono; infine il 7 luglio verrà presentato il libro “Il Buio delle tre” di Vladimir Di Prima.

Tra gli eventi previsti durante i quattro giorni della manifestazione l’esposizione ed estemporanea di pittura dell’artista Nunzio Papotto. Non mancheranno, inoltre, i momenti di intrattenimento con le esibizioni livedelchitarrista Marco Panzani con lo spettacolo “Le mie Canzoni per la strada”; del violinista contemporaneo Orazio Spoto, del Trio “Alibrandi, Amato e Bonaccorsi” con lo spettacolo “Alberto incontra Alberto con Giuseppe” e infine lo spettacolo itinerante a cura dell’Associazione “InterCultura” con una performance di danza e linguaggi contemporanei.

“Il Salotto dell’Etna – dichiara l’assessore al turismo di Treccastagni Edmondo Pappalardo – vuole prospettare una nuova “visione” di sviluppo turistico, culturale ed enogastronomico nella parte più suggestiva di Trecastagni, il Centro Storico”.

“Un turismo lento – spiega – che valorizzi i palazzi storici, gli scorci e le bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro paese. Con l’ausilio dei nostri viticoltori, dell’artigianato di qualità e degli eventi di contorno, mostreremo ai tanti curiosi e visitatori le bellezze di Trecastagni”.

“Il Salotto dell’Etna, nato da un’idea del vulcanico assessore Edmondo Pappalardo – prosegue il sindaco di Trecastagni Giuseppe Messina – è giunto alla terza edizione, e ancora una volta offre la possibilità di degustare vini di alta qualità provenienti dalle più rinomate cantine della zona. L’iniziativa si distingue per l’atmosfera raffinata e accogliente che riesce a creare, per le location eleganti e la cura dei dettagli”.

“Gli estimatori dell’evento apprezzano la possibilità di entrare in contatto diretto con i produttori di vino, che spesso sono presenti anche per illustrare le loro etichette e raccontare la storia delle proprie aziende. È quindi un’occasione unica per scoprire e apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio etneo, con la possibilità di acquistare i prodotti direttamente in loco”.

“Grazie al successo delle prime due edizioni, il Salotto dell’Etna si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino, dell’antiquariato e dell’artigianato di qualità. Ringrazio tutta la mia Giunta che, a vario titolo, ha preso parte all’organizzazione dell’evento, e sono certo che riscuoterà ulteriore successo e gradimento”.