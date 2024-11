Trecento giovani della Dc eleggono il loro segretario, è Giuliano Settimo

Cuffaro e Pace: "Grande prova di maturità e democrazia"

RIBERA (AGRIGENTO) – Giuliano Settimo è il segretario del Movimento Giovanile della Democrazia cristiana. L’elezione è avvenuta, questo pomeriggio, durante il congresso che si è svolto presso l’aula consiliare di Ribera, cittadina in provincia di Agrigento dove si sta svolgendo la Festa dell’amicizia.

Trecento delegati al congresso giovani Dc

Alla riunione hanno partecipato trecento ragazzi tesserati che hanno espresso la loro preferenza. Il neo segretario eletto, dopo la proclamazione, ha deciso di affidare la presidenza al candidato della lista giunta seconda, Michele Simplicio, “con l’obiettivo di garantire un’azione unitaria del movimento giovanile”.

Settimo: “Vogliamo dare il nostro contributo”

“Il partito mi ha insegnato a credere e avere fiducia e rispetto nelle istituzione e nella Democrazia cristiana abbiamo tanti esempi da seguire – dice Settimo -. Noi giovani ci siamo e vogliamo contribuire al presente e al futuro della politica siciliana”.

Cuffaro: “Grande prova di maturità”

“Una grande prova di democrazia e di maturità da parte dei nostri giovani – sottolinea il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro -. Non capita tutti i giorni di vedere una partecipazione così massiccia da parte delle nuove generazioni alle scelte della politica. I ragazzi della Dc oggi ci hanno dato una grande iniezione di entusiasmo”.

Il congresso dei giovani della Dc a Ribera

Le cariche

Al termine del congresso sono stati eletti tutti gli organi del direttivo: segretario Giuliano Settimo; vice segretario vicario Salvatore Ginex; presidente Michele Simplicio; vice presidente vicario Noemi Biserta; segretario organizzativo Gabriele Pagana; vice segretario organizzativo Sicilia occidentale Luigi Gambino; vice segretario organizzativo Sicilia orientale Veronica Zaffora; segretario amministrativo Mattia Buffa.

Cirillo: “Partito che si cresce”

“Dopo l’approvazione, all’Ars, del ddl ‘Student Loan’, voluto fortemente dalla Dc, che prevede un prestito d’onore per i giovani siciliani che vogliono frequentare l’università nella loro terra e per chiunque decida di venire a studiare in Sicilia, oggi la parola è passata ai ragazzi, i protagonisti del presente e del futuro – dice Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc -. L’elezione del segretario del movimento giovanile arricchisce ancor di più il nostro partito”.

Pace: “Scritta pagina di storia della democrazia”

“Oggi abbiamo scritto un’altra pagina di storia della democrazia. Vedere l’aula consiliare piena di giovani provenienti da tutta la Sicilia ci riempie di orgoglio, c’è un fermento giovanile che non ritroviamo in altri partiti – afferma Carmelo Pace, capogruppo Dc all’Ars -. La politica ha bisogno di ragazzi e ragazze che, liberi e forti, credono nei valori autentici. Un augurio di buon lavoro al nuovo direttivo, con la certezza che potrà dare un ulteriore impulso a tutta la Democrazia cristiana”.