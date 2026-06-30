Ecco le regioni più esposte e quando tornerà l'afa

Caldo record agli sgoccioli: l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario. Dopo giorni segnati da temperature eccezionali, nelle prossime ore arriveranno temporali intensi, grandinate e raffiche di vento capaci di provocare danni. Gli esperti invitano a prestare attenzione soprattutto tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, quando il peggioramento raggiungerà la massima intensità in diverse aree del Paese.

Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la fase dominata dall’anticiclone inizierà gradualmente a perdere forza, lasciando spazio a condizioni atmosferiche molto più instabili. Il primo peggioramento interesserà le zone montuose per poi estendersi alla Pianura Padana, dove l’arrivo di aria più fresca favorirà lo sviluppo di fenomeni anche violenti. Tra giovedì e venerdì il fronte instabile si sposterà quindi verso il Centro-Sud, portando rovesci e temporali anche su queste regioni.

Meteo: temporali, vento e rischio downburst

“Il forte contrasto termico tra l’aria fresca in ingresso e lo strato caldo e umido preesistente – spiega il meteorologo – solleverà violentemente l’aria verso l’alto, creando le condizioni ideali per la nascita di supercelle capaci di generare grandine di grosse dimensioni, potenzialmente rovinose per le coltivazioni e le infrastrutture. Massima attenzione va posta anche al rischio di downburst: si tratta di violente raffiche di vento lineari che scendono perpendicolarmente dal temporale, espandendosi orizzontalmente a velocità che possono superare i 100 km/h, provocando danni simili a quelli di una tromba d’aria”.

L’esperto sottolinea che il calo delle temperature sarà soltanto temporaneo. “Nei prossimi giorni – aggiunge Brescia – percepiremo un po’ di refrigerio e una parziale flessione delle temperature, ma si tratterà di un sollievo relativo e la tregua, di fatto, si preannuncia brevissima. Già dal prossimo fine settimana, infatti, il grande caldo potrebbe tornare a impossessarsi della Penisola. Con un mare così bollente e un’atmosfera altrettanto surriscaldata, è utopistico sperare in un netto e duraturo calo termico su scala nazionale”.

Le previsioni giorno per giorno

Per martedì 30 giugno al Nord sono attesi temporali pomeridiani in estensione dai rilievi verso alcune aree di pianura, mentre altrove prevarrà il sole. Al Centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato con acquazzoni lungo l’Appennino e temperature ancora elevate. Al Sud dominerà il bel tempo, con qualche rovescio limitato alle zone montuose.

Mercoledì 1 luglio sarà la giornata più delicata al Nord, dove sono previsti forti temporali accompagnati localmente da grandinate. Al Centro continueranno il caldo e il sole, con rovesci nelle aree interne, mentre al Sud il tempo sarà generalmente stabile, salvo isolati temporali sui rilievi.

Per giovedì 2 luglio l’instabilità interesserà ancora la Romagna nelle prime ore della giornata, mentre sul resto del Nord torneranno ampie schiarite. Al Centro sono previsti forti temporali soprattutto sul Lazio e condizioni variabili anche nelle altre regioni. Al Sud il peggioramento prenderà forza dal pomeriggio, con fenomeni più intensi in particolare sulla Campania.

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