Tremestieri, Pedara e All Stars Sicilia: un torneo in nome dei valori

L'iniziativa di solidarietà

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – Il risultato era l’ultima cosa che contava. L’importante era lanciare un messaggio di rispetto e fair play prendendo come spunto i gioiosi giorni carnascialeschi. La Coppa Carnevale organizzata dal Comune di Tremestieri è stato un successo in termini di partecipazione e di messaggi che sono stati veicolati nel corso della mattina di sabato.

All’interno della struttura Fm Sport Club, i rappresentanti istituzionali dei comuni di Tremestieri Etneo e Pedara assieme alle All Stars Sicilia – la rappresentativa di calcio del patron Luca Napoli che mette assieme per manifestazioni di solidarietà uomini e donne del mondo dello sport, dell’imprenditoria, dello spettacolo e del giornalismo – hanno dato vita ad un momento che ha toccato le corde dell’aiuto reciproco.

“Tanto tifo e divertimento in una giornata che ha lo scopo di porgere, soprattutto ai giovani, un invito a portare nella nostra vita i valori e i principi di rispetto e fair play trasmessi dallo sport”, ha spiegato il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando.

Per la cronaca, la prima edizione della Coppa Carnevale è stata vinta dalle All Star Sicilia.