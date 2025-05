Treni di nuovo in circolazione tra Palermo e Messina

Binari liberati dalla frana a Santo Stefano di Camastra

PALERMO – Dalle 14 è tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina, sospesa dalle 15.30 di ieri a Santo Stefano Camastra. Nella cittadina messinese si era verificata una piccola frana che aveva invaso i binari.

Lo stop per il maltempo

Lo stop ai treni su una delle linee più cruciali per il trasporto ferroviario in Sicilia è stato causato dall’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato l’isola. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) hanno lavorato ininterrottamente per liberare la linea e ripristinare la sua piena funzionalità.