Treni, fermate straordinarie per la partita Palermo-Modena

L'assessore ai Trasporti Aricò: promuoviamo trasporti sempre più vicini ai cittadini

PALERMO – Due treni regionali con fermate straordinarie per la partita Palermo – Modena del 19 ottobre sono stati predisposti da Trenitalia Regionale (Gruppo Fs Italiane) in accordo con la Regione Siciliana, committente del servizio, per agevolare la partecipazione dei tifosi alla manifestazione sportiva e raggiungere più facilmente lo stadio “Renzo Barbera”.

Sulla linea Palermo Centrale – Palermo Aeroporto, i treni R 22010 e R 22016 effettueranno fermate straordinarie nelle seguenti stazioni: Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Palermo Cardillo, Palermo La Malfa, Palermo San Lorenzo, Palermo De Gasperi, Palermo Palazzo Reale–Orleans, Palermo Vespri e Palermo Guadagna.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile in occasione di grandi eventi sportivi e ridurre il traffico cittadino, offrendo ai cittadini un’alternativa comoda, sicura e rispettosa dell’ambiente – afferma l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò –. Continuiamo a lavorare per rendere il trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e dei tifosi. Le fermate straordinarie predisposte in occasione della partita del Palermo rappresentano un segnale concreto della collaborazione tra la Regione Siciliana e Trenitalia per promuovere una mobilità più efficiente e sostenibile. Incentivare l’uso del treno nei grandi eventi significa ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e garantire spostamenti più rapidi e sicuri. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a investire per una Sicilia più moderna e interconnessa”.