Tribunale per i Minorenni di Catania: online il nuovo sito

Ridisegnare la relazione con l’utenza per garantire una comunicazione attiva ed efficace. È questo l’obiettivo che si è posto il Tribunale per i Minorenni di Catania con l’intervento di ristrutturazione del sito web quale canale informativo privilegiato per rafforzare e ampliare il dialogo con il territorio e facilitare l’accesso alle informazioni, presupposti indefettibili per un esercizio corretto di prerogative e diritti. Il nuovo sito (https://www.tribunaleminorenni.catania.it/) offre una panoramica completa delle attività, dei progetti e dei servizi del Tribunale; sono semplificati sia l’accesso alle informazioni che la consultazione dei contenuti per tutte le tipologie di utenti: cittadini, rappresentanti dell’ordine forense, operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche.

Più ampia l’offerta dei contenuti disponibili: una rassegna dedicata alle tematiche di rilevanza sociale come il bullismo, la violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia e la violenza assistita; una raccolta ragionata della normativa e della giurisprudenza, che include gli ultimi aggiornamenti in materia di diritto di famiglia e minori; una lista di Protocolli siglati dal Tribunale e da numerose Istituzioni e associazioni operanti sul territorio con diverse finalità in tema di tutela dei minori.

Particolare attenzione alla visibilità dei contenuti di rilevanza generale, evidenziati anche da una nuova veste grafica. L’obiettivo è di ampliare la platea degli utenti e favorire ulteriormente la circolazione delle informazioni rafforzando, in particolar modo, la collaborazione con le scuole del territorio, con lo scopo di condividere una strategia educativo-culturale orientata alla formazione di una diffusa e corretta coscienza civica.

Un’ampia sezione notizie, con informazioni e aggiornamenti quotidiani in relazione ai servizi (orari di accesso alla cancelleria, ordini di servizio, modulistica) e la sezione Amministrazione Trasparente, con i dati relativi all’uso delle risorse e alle scelte gestionali, sono orientate a garantire la massima trasparenza e a promuovere forme di controllo diffuse sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse.

Una specifica sezione è inoltre dedicata all’invio di proposte e suggerimenti per chi volesse contribuire a migliorare l’efficacia comunicativa e la fruibilità del sito o per la segnalazione di situazioni meritevoli di intervento. Il restyling del sito è stato curato nell’ambito delle attività del progetto “La Capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana”.