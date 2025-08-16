Modica, paura per una tromba d’aria che ha spazzato via alberi e tetti

Nessun danno alle persone

MODICA (RAGUSA) – Mattinata di apprensione a Modica, in provincia di Ragusa, a causa del maltempo. Una tromba d’aria ha provocato la caduta di alcuni alberi e ha scoperchiato diversi tetti. La Protezione civile comunale e la sindaca, Maria Monisteri, si trovano sui luoghi colpiti dal maltempo.

Sindaca e Protezione civile sul posto

L’ondata di maltempo ha provocato danni anche a manufatti e tetti con le tegole portate via dal forte vento. “Non ci sono per fortuna danni alle persone – dice Monisteri -. Due le trombe d’aria in contrada Pirato Cava Maria”.

“La forte pioggia e la violenta grandinata su Modica hanno anche costretto all’unico senso di marcia, da Modica bassa alla Sorda, su via Nazionale”, ancora la sindaca della cittadina ragusana. Nei luoghi più esposti al maltempo, lavorano anche gli agenti della Polizia locale di Modica.

