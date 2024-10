Il provvedimento è del questore

CATANIA – Un chiosco-bar di via Plebiscito, secondo la poliza era diventato un luogo di incontro abituale di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale. Hanno precedenti per mafia, estorsione, spaccio, e per gli agenti sarebbero stati soliti intrattenersi anche dopo la consumazione, rappresentando un concreto rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Per questo la Questura lo ha chiuso per una settimana, in applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. “In un significativo arco temporale”, spiegano dalla Questura, è stata constatata l’assidua presenza di clienti con svariati precedenti penali.

Sulla base degli accertamenti degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ultimata l’attività istruttoria portata avanti dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, è stata disposta la temporanea sospensione dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con la contestuale chiusura per 7 giorni.