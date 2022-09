Troppo Catanzaro per il Messina: peloritani ancora k.o.

La doppietta di Vandeputte e il gol di Iemmello condannano gli uomini di Auteri alla quarta sconfitta in cinque partite

MESSINA – Continua la parentesi negativa dell’ACR Messina. La compagine di Auteri, nel match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C, è uscita infatti sconfitta dal “Nicola Ceravolo” di Catanzaro con un sonoro 3-0. Di Vandeputte, doppietta per lui, e Iemmello le reti che sanciscono la disfatta del club peloritano.

Il Messina, dopo cinque giornate, ha racimolato un solo punto ed è attualmente il fanalino di coda della classifica. Un momento sicuramente nero per gli uomini di Auteri, al netto di un calendario finora di fuoco che ha visto i peloritani affrontare squadre come Crotone e Catanzaro, tra le più accreditate alla promozione, nonché Avellino, Virtus Francavilla e Viterbese.

Il Catanzaro ha strameritato la vittoria – ha commentato Auteri a fine gara – Il nostro obiettivo è la salvezza e valorizzare i giovani. Il patron è da solo, le risorse sono limitate ma possiamo fare meglio. Adesso il calendario non sarà più un alibi e dovremo iniziare a fare punti, siamo ancora a inizio stagione e c’è tempo”.