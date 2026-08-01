 Donna morta in casa nell'Ennese: terzo caso in 20 giorni
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Trovata donna morta in casa nell’Ennese, terzo caso in 20 giorni

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I vicini, non vedendola, hanno allertato i carabinieri
LA TRAGEDIA
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VALGUARNERA (ENNA) – Il corpo di una donna di 56 anni in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato all’interno della casa in cui abitava, in centro storico, a Valguarnera, in provincia di Enna.

Gli operatori del 118, i carabinieri e la polizia municipale, allertati dai vicini che non vedevano la vicina da giorni, non hanno potuto fare altro che costatarne la morte. Sarà il medico legale a stabilire con maggiore precisione la data presumibile del decesso.

La morte della donna in solitudine è il terzo caso in poco più di 20 giorni che si registra in paese. Dopo il primo episodio, la sindaca Carmen Cutrona, aveva annunciato l’intenzione di avviare un censimento delle persone fragili, non soltanto di quelle con disabilità non dichiarata, ma anche di chi vive da solo o versa in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale.

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