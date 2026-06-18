L'operazione dei carabinieri

LICATA – Trovato con una pistola e munizioni, arrestato un 19enne a Licata. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Agrigento, su richiesta della procura. Deve rispondere di porto di arma clandestina e ricettazione.

Il provvedimento nasce da un intervento dello scorso 8 giugno dei carabinieri di Licata durante la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte a un uomo sottoposto ai arresti domiciliari. In questa occasione i militari hanno notato il 19enne nei pressi dell’abitazione controllata.

Alla vista dei carabinieri, il giovane avrebbe improvvisamente accelerato il passo, tentando di eludere il controllo. Nel corso della fuga a piedi avrebbe perso dalla cintola una pistola con matricola abrasa e due caricatori contenenti complessivamente 16 cartucce calibro 7,65. Sebbene fosse riuscito temporaneamente a dileguarsi, il 19enne era stato immediatamente riconosciuto dai militari che l’hanno portato nel carcere di Agrigento.