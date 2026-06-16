 Grisì, arrestata una donna siracusana per truffa a un'anziana
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Truffa del finto carabiniere a Grisì, arrestata una siracusana

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L'intervento dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
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PALERMO – Una donna siracusana di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Grisì per truffa e tentata rapina ai danni di un’anziana di 88 anni. Alla vittima era arrivata la telefonata del finto carabiniere che convinto l’anziana che la figlia fosse in stato di fermo per un presunto furto in gioielleria e che servivano soldi per la cauzione.

L’indagata si è presentata a casa della vittima, riuscendo a farsi consegnare gioielli per 3.500 euro. Il piano è tuttavia fallito grazie al rientro improvviso del nipote dell’anziana. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per la donna.

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