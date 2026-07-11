Truffa del finto carabiniere, arrestata una coppia a Ragusa

Ad essere raggirata una 57enne a cui erano stati sottratti 150mila euro

RAGUSA – Due coniugi siracusani di 54 e 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Ragusa per truffa aggravata in concorso nei confronti di una 57enne di origini straniere.

Le indagini

L’esecuzione della misura cautelare prende le mosse da un’indagine scattata lo scorso febbraio, quando la vittima aveva denunciato la perdita di denaro e oggetti d’oro per oltre 150mila euro. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie alle immagini di videosorveglianza, testimonianze e rilievi effettuati nelle stradine del centro storico dove abita la donna.

Il copione che si è presentato è stato tra i più classici, ormai noto alle forze dell’ordine. I due hanno chiamato la 57enne spacciandosi per carabinieri e chiedendole una ingente somma di denaro per evitare l’arresto del marito, accusato di una rapina. Solo alcune ore dopo la vittima ha contattato il 112, rendendosi conto di essere stata raggirata.

Il marito della coppia siracusana è stato fermato nella sua abitazione mentre la moglie, già detenuta nel carcere Pagliarelli di Palermo a seguito di un arresto in flagranza di reato sempre per truffa dei primi del mese scorso, è stata raggiunta in cella dalla notifica del provvedimento di arresti domiciliari.