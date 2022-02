Truffa Green pass, Polizia avverte: sms falso, non aprire il link

La comunicazione sembrerebbe provenire dal Ministero della Salute

PALERMO – ‘Non bisogna aprire il link contenuto in un sms apparentemente in arrivo dal ministero della Salute e relativo al green pass poiché si tratta di un falso con il quale vengono rubati i dati personali’. L’allerta arriva dalla Polizia Postale che ha pubblicato sui propri canali social il finto sms proveniente da ‘min Salute’. Un messaggio dietro cui si celerebbe una truffa.

“Attenzione – afferma la Polizia – è in atto un nuovo tentativo di phishing” relativo al Covid: “un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro green pass è stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati”. Nel falso messaggio si legge che “la sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com”.

IL POST

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.