Truffe alle assicurazioni | I nomi degli indagati

PALERMO – Questi i nomi degli indagati nell’inchiesta sulle truffe alle assicurazioni in provincia di Palermo. In carcere è finito Vincenzo Nobile. Arresti domiciliari per Provvidenza Saputo, Carmela Mattina, Giuseppe Marino, Francesco Marrocco, Rosalba Marchione (avvocato), Umberto Li Vecchi (perito), Fabio Orlando (perito), Stefano Fedele (perito), Antonio La Mantia (perito). Sono tutti di Partinico.

Il divieto di dimora in provincia di Palermo è stato applicato a Leopoldo Cesare Buda (Palermo), Roberto Fiorentino (Palermo), Laura Pizzo Partinico), Rosalia Ingraio (Gibellina), Anna Maria Vitale (Partinico), Agatino Bommarito (Partinico), Giuseppe Sgroi (Partinico), Salvatore Cassarà (Partinico), Antonino Fedele (Borgetto), Fabrizio Dell’Aira (Palermo).