Trump: “Ho preso una pallottola per la democrazia”

Il primo comizio dopo l'attentato

“Vogliono farmi sembrare un estremista” quando invece “ho preso una pallottola per la democrazia”. Donald Trump – senza più il cerotto sull’orecchio – torna alla campagna elettorale dopo la convention repubblicana che lo ha incoronato.

Nel suo primo comizio dall’attentato, l’ex presidente ricorda il sabato nero di Butler, elogia Xi e Putin (“leader intelligenti e tenaci”) e torna all’attacco del presidente Biden (“il peggiore della storia”). Esordio in un comizio anche per il senatore dell’Ohio J. D. Vance, scelto da Trump come suo eventuale vice.