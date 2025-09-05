Trump vuole ribattezzare il Pentagono “Dipartimento della Guerra”

WASHINGTON (STATI UNITI)(ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha disposto che il Dipartimento della Difesa venga rinominato “Dipartimento della Guerra”. Oggi dovrebbe firmare un ordine esecutivo che prevede che il dipartimento della Difesa utilizzi il nuovo nome come titolo secondario e che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, venga chiamato “Segretario alla Guerra”. Il Pentagono, che sovrintende alle forze armate degli Stati Uniti, è il successore del Dipartimento della Guerra, istituito inizialmente come agenzia a livello di gabinetto nel 1789 e rimasto in carica fino al 1947.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –