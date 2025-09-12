Tudor “Con l’Inter non è un esame, abbiamo sensazioni positive”

TORINO (ITALPRESS) – “Sono state due settimane particolari, come sempre durante le soste per le nazionali. Le sensazioni sono positive, abbiamo fatto due allenamenti insieme e domani un altro. Io mi sento bene, mi è mancato il calcio giocato”. Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista del big match contro l’Inter, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium.

“Tutti sono motivati, è chiaro che quando affronti avversari importanti aumentano le motivazioni – ha aggiunto il tecnico bianconero -. In 38 partite mantenere questa motivazione con tutte le squadre fa la differenza. Domani sarà una bella partita da giocare, con squadre forti. Speriamo che la gente che verrà allo stadio si divertirà, soprattutto i nostri tifosi. Non è un esame di maturità ma un percorso che sta facendo il gruppo. Sarà bello, però, misurarsi con una squadra che negli ultimi 4-5 anni in Italia è stata la più forte. Hanno maturità, esperienza e da tanto tempo giocano insieme”.

Tudor in avanti può fare affidamento su tre punte centrali del calibro di Vlahovic, Openda e David: “Sono forti, sono felice di averli – ha sottolineato -. Fin qui abbiamo giocato con una punta, adesso devo sfruttare la rosa che ho e questo significa talvolta giocare in modo diverso. Per adesso ha funzionato bene, poi col tempo pensiamo altre soluzioni. Openda è uno che deve svariare, David può giocare un pò più indietro come seconda punta e Dusan può fare tutto, un pò meglio avanti ma può stare anche dietro”.

Poi un focus sugli ultimi due arrivi: “Sono arrivati due giocatori che possono darci una mano. Openda sin da subito, Zhegrova deve alzare il livello dal punto di vista fisico. Non sarà convocato nelle prossime due, poi piano piano lo inseriremo”. Da capire il ruolo che avrà Koopmeiners, Tudor lo difende: “C’è una fissazione su questo ragazzo, lasciamolo in pace, sta lavorando bene. E’ entrato bene in due partite, da quando sono arrivato mi sono state fatte 15 domande… Ha qualità, farà bene”. Infine, sui nerazzurri: “Ci stiamo preparando al massimo, li rispettiamo, giochiamo in casa e vogliamo continuare sulla strada che stiamo facendo. E’ una partita come le altre, dopo l’Inter mancheranno 35 partite. Mi aspetto di vedere le cose su cui lavoriamo”.

