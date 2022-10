Tumori al seno, la Carovana della Prevenzione in Sicilia: le tappe

Dal 26 al 30 ottobre visite gratuite. L'elenco degli appuntamenti

Cinque giornate all’insegna della prevenzione, che si svolgeranno dal 26 al 30 ottobre e che offriranno visite gratuite ad oltre 500 donne grazie alla Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, promosso congiuntamente dalla Susan G. Komen Italia con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Il Palermo FC ha già scelto di sostenere attivamente questa Campagna di sensibilizzazione: nel riscaldamento prima della partita che si è giocata domenica con il Cittadella: i giocatori hanno indossato una maglia con l’iconico Ribbon Rosa di Komen Italia, diventando “Ambasciatori della Prevenzione” e sabato 29 ottobre le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione saranno ospitate all’ingresso dello stadio Barbera, in Piazza del Fante, per offrire esami gratuiti di diagnosi precoce.

Anche il Teatro Massimo di Palermo sosterrà questa importante iniziativa sociale: nella notte tra il 29 e 30 ottobre, il Teatro si illuminerà di rosa a conclusione del tour e del mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno.

Komen Italia in tutte le tappa del tour offrirà gratuitamente, attraverso le sue Unità Mobili ad alta tecnologia, esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici di attività fisica e di corretta alimentazione per la promozione di stili di vita sani.

Grazie all’Ordine dei Farmacisti di Palermo sarà possibile anche offrire agli utenti la misurazione della pressione e della glicemia. La Carovana della Prevenzione ha svolto finora 579 Giornate di Promozione della Salute Femminile in 17 regioni italiane, offrendo oltre 50.000 prestazioni mediche gratuite.

I tumori del seno sono le neoplasie maligne più frequenti nelle donne e occasionalmente si verificano anche negli uomini (1 caso ogni 100). Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 56.000 dei quali nel nostro paese. Quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, è possibile guarire in oltre il 90% dei casi, con terapie meno invasive.

“C’è ancora molto lavoro da fare e Komen Italia vuole contribuire a portare programmi “concreti” di Prevenzione sul territorio, in particolare a favore di quelle donne che vivono in condizioni di fragilità sociale” – spiega il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia – “È per questo che abbiamo chiesto a Giulia Giandalia di affiancarci e di scegliere una squadra di persone di buona volontà che diano vita al Comitato Regionale Sicilia della Komen Italia”.

Un particolare ringraziamento va ai comuni e alle istituzioni locali, all’ASP di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, alla Rete Civica della Salute e all’Ordine dei Farmacisti di Palermo che hanno consentito a Komen Italia di tornare per la terza volta con la Carovana della Prevenzione in Sicilia anche grazie al sostegno di numerosi partner fra cui Q8, Pfizer, BCC Banca Don Rizzo e Hertz. Un ringraziamento sentito al Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri, al Presidente del Palermo FC Dario Mirri, al Direttore Generale del Palermo FC Giovanni Gardini, al Direttore Esecutivo del Teatro Massimo Paolo Rizzuto, al Sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

26 ottobre Nizza di Sicilia ME

piazza Azzurra, via Lungomare Unità dell’Italia ore 10.30 -16.30

27 ottobre Aci Sant’Antonio CT

piazza Maggiore, ore 10.30 -16.30

28 ottobre Petralia Sottana (PA)

piazza del Duomo ore 10.30 -16.30

29 ottobre Palermo

piazza del Fante, Stadio Barbera ore 10.30 -16.30

30 ottobre Palermo

piazza Verdi Teatro Massimo ore 9.30 -16.30